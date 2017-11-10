女空服員遭物化？工會出面譴責航空公司

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋（中）、理事張馨方（左二）、常務理事李瀅（左一）與兩位前遠航空服員（右一、右二）10日舉行記者會，譴責遠東航空公司物化女性。（記者廖振輝攝）

2017-11-10 11:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣航空公司，甚至是亞洲航空公司都在物化女性？桃園市空服員職業工會今日出面舉辦記者會，桃空職工常務理事同時也是長榮空服員的李瀅表示，航空公司訓練一位空服員，要花的時間及成本非常高，且空服員每年都要回去重新受訓，但為何社會大眾都感覺不到空服員的專業；就是因為航空公司都將空服員當成商品，要求儀態、外表、妝容，像是要擦指甲油、穿裙子、不能染頭髮等，這就讓消費者得到空服員只要送送餐、倒茶水的結論。

桃空職工指出，遠東航空公司連續非法解雇及資遣工會成員，意圖消滅工會，更聲稱為立委站台、跳舞、飯局倒酒等情事，是為增加公司知名度，何錯之有；空服員本就是服務業，提供接待服務理所當然。遠航產業工會理事長莊留寶更曾在記者會出面，對抗議的工會成員說，面相好、學歷高、身材棒，不滿意可以去別家，這完全是物化女性且充滿歧視的言論。李瀅表示，認為航空公司經營者這種物化女性觀念，完全不尊重自幾訓練出來的專業人員，且民眾不見得會因空服員漂亮就去買機票。

空服員並不是指在飛機上送餐、倒飲料，更重要的是針對飛機上各種不確定的風險事件，進行危機處理，因此，每位空服員每年都必須要接受複訊，確保空服員對於不同機型的各種設備、逃生指令、危機處理都能夠到位。桃空職工表示，空服員的外貌與身材，不該被航空公司作為販賣服務的商品。桃空職工理事同時也是華航空服員的張馨方表示，像是前年換制服時也鬧得沸沸揚揚，設計師更說這套制服設計是為引人遐想，這說法讓穿著這套制服的人感覺被汙辱。

桃空職空認為除遠航有這種物化女性的情況外，華航、長榮也都有類似狀況，張馨方表示，華航較沒有像遠航一樣，辦活動後還安排空服員與廠商同桌吃飯應酬；但類似狀況多半發生在隨總統專機出訪時。因為當地外交單位提供場地與安排活動時，吃飯外的表演餘興節目，通常會由航空公司想辦法，這時航空公司就會找組員來唱歌、跳舞，組員還要利用飛行外的休息時間去排練，在沒有足夠休息時間的情況下，還可能會影響到飛行安全。

李瀅表示，長榮不會有特別業外活動，但一樣有飛行勤務外的工作，像是新航點首航、拓增新航點活動、平時記者會、茶會等，之前拍攝金城武廣告時，還特別到台東金城武樹去奉茶等。且公司還會灌輸找妳來，是因為妳漂亮、身材好，才會有榮幸參加活動；如果這樣，公司就應該尊重專業找模特兒，為何要空服員來做這些事情。