澎湖南方4島祕境 許釗滂用鏡頭打包帶回竹縣美術館

新竹縣長邱鏡淳（左2）一早欣賞攝影創作者許釗滂（左）的「映像澎湖南方四島～許釗滂探訪祕境攝影展」。（記者黃美珠攝）

2017-11-10 11:28

［記者黃美珠／竹縣報導］被列為國家3級保護區的澎湖南方4島：東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼以及西嶼坪嶼竟然「搬家」了！？透過新竹縣資深攝影工作者許釗滂的鏡頭，被「打包」帶入了新竹縣立美術館的展覽室內！即日起到26日為止，近期想要出遊不可得，或者本來就仰慕這4個我國第2個海洋型國家公園的人，可以趁著明天週休連假，趕快前往一睹這個攝影展下的澎湖南方祕境風光。

早上展覽才剛布展完成，明天才將要正式開放參觀，但是縣長邱鏡淳已經忍不住搶先前去欣賞。

許釗滂說，由於這4個小島的地質景觀是壯麗的玄武岩層，所以他特別於西吉嶼所拍下、在展覽中被命為「洞天」的「藍洞」這幅作品中，以10個小時時間，用油墨連續堆疊50層的方式，試著創作出玄武岩的粗獷觸感。

這樣的創意作法使得這張攝影作品不僅可以看，還可以觸摸體驗，但是為防刮傷，現場參觀時必須獲得允許才能實際碰觸。

邱鏡淳聞言躍躍欲試，許釗滂也大方點頭，邱鏡淳觸摸這張「洞天」後果然嘴巴張大成「O」型，讚不絕口。

許釗滂說，這張「洞天」還真的別有洞天。這個玄武岩形成的藍洞，當地人稱「灶籠」，頂上形似台灣，右側則是1對互相親吻中的情侶。他耐心等待光影的變化，就在頂上台灣的藍天飄入白雲的當下，洞內猶如一片綠水般，陪伴著這對有情人一段美好時光。

許釗滂的妻子兼助手陳玉鈴說，這片祕境是他們在民國103年，應海洋國家公園管理處之邀，以2年、10趟、每趟停留至少10天的努力，才捕捉下的美麗瞬間。

東吉嶼人口外移嚴重，夏天人多時包含公務人員只有50多人，冬天只剩下20幾人；西吉嶼早在民國69年，就因為環境過於惡劣而被撤村，他們拍了不少撤村後留下的民居遺跡。

東嶼坪嶼含公務人員在內只有10幾人在島上生活，西嶼坪嶼只有2個人加上50多隻的流浪貓。

陳玉鈴說，他們所到的拍攝處，最高的樹是她用來遮陽、避雨的雨傘！當地縱使有發電機也未必有電可以用。他們初次造訪時，為了吃飯時間要煮食，拿已經過3層過濾的水來洗高麗菜，結果是沒洗過的高麗菜，直接吃還比較乾淨！

在險峻的現場環境中，磕磕碰碰難免，今天陳玉鈴抬起小腿，當年跟玄武岩「相遇」的傷痕依舊清晰可見！

回憶這些酸甜苦辣，許釗滂、陳玉鈴夫妻滿臉笑意，開心自己能用他們最珍愛的鏡頭，捕捉、帶回這南方4祕島上，壯麗的玄武岩、豐富的珊瑚礁生態、台灣特有種的動植物，以及傳統閩是建築風給大家驚喜。

縣府文化局這次也配合自我挑戰，顛覆民眾傳統看展的視覺習慣，用仰視、俯視、虛實交替、模擬身歷水族館般的觀看方式，頭上還有當地的海鳥飛過、藍色洋流流經，是傳統展場設計、而非當代藝術空間展場概念的新竹縣美術館的全新突破。

新竹縣長邱鏡淳（左）在攝影創作者許釗滂（右）帶領下，用手觸摸體驗「洞天」這張攝影作品不同一般攝影作品的奧妙。（記者黃美珠攝）

許釗滂用鏡頭，把澎湖南方4島搬進新竹縣立美術館。（記者黃美珠攝）

許釗滂鏡頭下的東吉嶼老宅。（記者黃美珠翻攝）

攝影創作者許釗滂鏡頭下屹立在海上的玄武岩柱，如夢似幻。（記者黃美珠翻攝）