台61線台南七股交流道至十份交流道明下午6點通車

2017-11-10 10:28

〔記者楊金城／台南報導〕好消息，台61線西濱快速公路台南七股交流道到十份交流道路段，完成3階段履勘合格，將在明天（11日）下午6點開放通車，台61線從雲林可直抵台南七股區十份交流道。

開放通車路段由七股交流道至十份交流道（台61線里程298K+613至305K+750），總長度為7.14公里，工程總建設經費約38.1億元，道路寬度為22.8公尺並配置雙向雙車道，橋下兩側為之前西濱計畫完成的南173甲線混合車道，標準寬度6.5公尺。

通車路段跨越七股溪進入七股潟湖的出海口段興建的台61線七股溪橋，採大跨距興建，橋上有景觀台，可讓遊客眺望潟湖，成為特色景觀橋。

公路總局西濱南區臨時工程處說，本通車路段原規劃期程訂於107年完成，經所有參與建設之團隊全力辦理完工通車，提早一年。並是國內道路工程碳足跡查證首例，同時取得ISO/TS 14067:2013及PAS 2050:2011兩項標準之證書，建置本土工程碳足跡參數資料庫，藉由工程減碳推動產業節能減碳之目標。

通車後，台61線與台南市市道173線及176線構成交通路網，可銜接台南市區及國8至中山高，並串聯台南濱海地區各觀光景點。未來將再興建曾文溪大橋，往南再連接至台江大道，完成大台南區三縱三橫主要道路網絡，帶動大台南地區的整體發展。