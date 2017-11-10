充滿人文、自然風光 漁光島月牙灣綠廊獲獎

2017-11-10 10:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平漁光島林木幽深，宛如一座市區塵囂外的世外桃源，南市都市發展局（簡稱都發局）以「低碳漁光-月牙灣活力海洋綠廊」計畫，榮獲今年第9屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎的健康生活獎。

都發局表示，漁光島即昔日台江內海的三鯤鯓，周邊雖歷經開港、工業區開發的都市擴張過程，聚落生活仍保有寧靜純樸風貌，而茂密的防風林自然景觀在平地都市更屬難得，有別於過去民眾常去的老街、古蹟，同樣能見證安平的史地變遷，島內又以漁光大橋聯外為唯一交通連結，近來因文創旅遊及運動風氣興盛，吸引觀光遊憩人次眾多，也都是這次得獎的特點。

漁光島臨海擁有美麗獨特的月牙形海岸線，因受到安平商港、漁港的堤防圍護，形成海域活動天然條件，漫步、路跑，或走訪島內的木麻黃林、漁村原貌及安平夕陽等，都展現漁光島活力優質的發展潛能。

都發局表示，自104年起與林務局嘉義林管處協商用地，突破法規上保安林地的種種限制，創造在保安林下多層次保育利用模式，去年完成了步道總長300餘公尺，利用簡易的動線串聯，可體驗平地森林多樣性的植生環境，型塑綠色廊道供遊客漫步、穿梭與遊賞亞熱帶林相，現在已成了運動及攝影愛好者的新景點，舊有的馬場、秋茂園也將展開第2期延伸步道工程，再創漁光島活力優質的發展潛能。