2018台灣燈會在嘉義 熱情志工召募中

2018年台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府正召募熱情志工。（記者蔡宗勳攝）

2017-11-10 09:46

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕「2018年台灣燈會在嘉義」估計需逾萬名志工，目前熱情召募中，並獲各大專院校及高中職熱烈迴響，其中台南市嘉南藥理大學報名110人，包下燈會期間的一個服務台人力。

縣長張花冠表示，台灣燈會是縣府團隊千辛萬苦爭取而來的，一定要全縣總動員攜手參與盛事，讓世界看見嘉義，也讓全體縣民共同見證2018台灣燈會在嘉義。

張花冠指出，燈會除召募一般民眾參加志工外，也鼓勵在學青年課餘積極參與社會服務，學習服務人群、回饋社會，這個構想獲得廣大迴響，中正大學已報名38人、嘉南藥理大學110人、長庚科技大學60人、東吳高職107人、縣立永慶高中上百人等。

社會局長楊健人說，志工運用須經「召、訓、用」三階段，為有效運用志工資源，這次志工募集採菁英制，歡迎尚未加入志工行列的團體和個人相揪報名，讓海內外賞燈遊客感受到嘉義人的熱情。

「花燈抵嘉，志工+1就是你」，縣府將提供參與的志工專屬服裝、燈會特製悠遊卡，還有iPhone8、iPad等大獎的摸彩券。

志工採線上報名，分為「團隊報名」及「個人報名」，洽詢窗口嘉義縣志願服務推廣中心，專線05-3620177、3620179，報名網址。