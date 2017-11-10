夜遊台南運河既浪漫又驚奇 年底前重啟遊船

台南運河預計年底前重啟遊船。（記者劉婉君攝）

2017-11-10 09:17

〔記者劉婉君／台南報導〕早期台南運河曾有交通船，台南市政府推動運河恢復行船，開放招商引進民營公司，預計將於年底前營運，最近已展開試航，由於部分橋樑的橋底高度低，船隻通過時幾乎貼近橋底，讓約1小時的航程不僅可以看見運河沿岸的風光，還有低身穿過橋底的驚奇體驗。

台南運河共有12座橋，其中臨安橋與又被稱為烏橋的新南橋高度最低，為了讓船隻可以順利通過所有的橋樑，營運的立驛國際公司設計打造一艘不會沉的特殊平底橋，經過多次試航後，昨晚邀請媒體試乘，從運河視角觀賞台南。

夜晚坐在船上迎著涼風從運河上欣賞兩岸及橋樑的燈景，沿途還有此行特別安排的小提琴演奏，美妙的樂音一路相伴，氣氛浪漫；當船隻接近臨安橋及新南橋時，船隻以幾乎貼近橋底的方式滑過，只要一抬手，就可以摸到橋底，有時候還要小心小魚跳上船變身「魚雷」，特殊的體驗，也令人留下難忘的回憶。

觀光旅遊局長王時思表示，恢復運河上的行船一直是市府很重要的計畫與希望，推動上最大的困難就是橋底的高度不夠低，在船家自行設計、打造船隻後，只要配合潮汐，目前已確定可以通過所有的橋樑，希望年底前就可以開航，成為台南新的亮點。將沿岸的海安路景觀再造、運河星鑽計畫等串連起來，讓逐漸落沒的中正路能夠復活起來。

未來船隻航配合潮汐，一天約有2班次，將於每一週會公布下一週的航行時間。

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