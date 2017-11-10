今晴朗高溫上看31度 明北部有雨降6度

今天東北風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的好天氣。（資料照）

2017-11-10 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天東北風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的好天氣，白天氣溫相當炎熱，但早晚日夜溫差大，需要注意適時添加衣物。明天週六（11日）東北風再度增強，北部高溫將下降5到6度，迎風面北部及東半部有短暫雨，中南部高溫仍有30、31度。

氣象局表示，今天各地多為晴朗好天氣，僅東半部、中南部山區等地雲量稍多可能會有局部短暫雨。溫度方面，白天西半部高溫約在30、31度，東半部高溫也有28、29度，溫度較為炎熱，但各地早晚低溫預測約在21至23度，日夜溫差大，需要注意天氣的變化。

原本位於菲律賓中部的熱帶性低氣壓，昨晚8時增強為今年第24號輕度颱風海葵，預估未來向西北西移動至南海一帶，直接影響台灣的機率偏低，氣象局將密切注意其最新動態。

今天東北風減弱，高屏地區擴散不良為紅色警示，中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒，其餘為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 26 ~ 32 27 ~ 32 24 ~ 31

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線狀況。（圖取自氣象局）