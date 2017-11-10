11/10 各報重點新聞一覽

2017-11-10 06:15

自由時報

賴揆拍板// 一例一休修法 多4彈性

行政院院會昨通過攸關一例一休修法的「勞動基準法部分條文修正草案」，行政院長賴清德會後親自主持記者會表示，修法有「四個不變」、「四個彈性」，既保障勞工安全，又賦予企業經營與勞工工作安排彈性，呼籲勞資雙方理性客觀看待修法，不要對立，攜手合作共同推動經濟發展。

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川習會 川普關切中國人權

美國總統川普九日進行第二天的訪中行程，就美、中貿易逆差、北韓及美中關係未來的問題，在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會談，川普雖直言中國對美國「不均衡且不公平的」貿易順差，但「不怪中國」，針對北韓核彈問題，川普亦敦促習加緊努力、盡快採取行動。

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終結派系角力 水利會長改官派

長期以來，各地農田水利會會長選舉引發地方派系角力，黑金傳聞不斷，行政院院會昨通過「農田水利會組織通則修正草案」，將農田水利會從現行的法人改制為公務機關，配合農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉。

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蘋果日報

政院通過 1例1休增4彈性

在勞團抗議聲中，行政院會昨在院長賴清德拍板下通過《勞動基準法》修正草案，盼立法院本會期完成修法。賴清德更親上火線舉行記者會說明，此次修法兩大重點，一是「4個不變」維持勞工權益；二是「4個彈性」賦予企業經營和勞工工作安排彈性。這是蔡英文政府去年520上任後，一年內兩度提案大幅修改《勞基法》。賴揆盼朝野共同承擔拼經濟責任，也希望勞資雙方勿持極端立場、放下對立，攜手推動經濟發展。

恐怖氣爆 火鍋店竄火球 換瓦斯釀7傷

換瓦斯桶釀氣爆七傷！彰化縣溪湖鎮西環路連鎖火鍋店「不銠鍋」，昨天傍晚楊姓店員替顧客更換五公斤桶裝瓦斯時，疑瓦斯外洩造成氣爆，一團火球在火鍋店內炸開，場面駭人，共七人灼傷及嗆傷送醫，其中一名三歲女童與父母當時正在起爆點旁用餐，一家三口都送醫，父親全身26％燒燙傷，闖禍的十七歲楊姓店員全身24％燒燙傷，兩人不排除有生命危險。現場顧客事後說，爆炸瞬間，「覺得自己快死掉了。」

聯合報

川習會觸及「台灣」 川普重申一中

「川習會」昨天登場，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，聚焦雙邊貿易與北韓等議題，兩人同意在北韓問題不再重複過去失敗的處理方法，也同意全面執行聯合國安理會相關決議；此外，兩人共同見證美中企業簽署金額超過二五三五億美元（約台幣七點六五兆元）的經貿合約，涵蓋能源、通信、金融、農業等領域。

明年公告地價 台中喊凍漲

各縣市公告地價明年元月公告調整，台中市昨率先表態「凍漲」，地政局長張治祥昨在議會宣示，由於今年不動產交易熱度下降，對長期持有土地的地主也有地價稅上漲壓力，明年公告地價傾向不漲，台南、高雄也傾向「持平」，桃園則以調降為原則。

中國時報

習川麻吉 天價合約！中美簽2535億美元大單

中美達成史上數額最龐大商貿交易！在大陸國家主席習近平和美國總統川普見證下，雙方簽署了價值2535億美元（約7.6兆台幣）的合約。川普和習近平經過兩天的相處也變成麻吉，互動氣氛良好。在貿易和北韓問題上，川普甚至主動為北京緩頰，表示「不會責怪中國」，「相信中國可簡單快捷地解決朝鮮問題」。

台菲重簽投保協定 保障台商

台菲重簽的投保協定即將出爐！雙方政府各自在處理行政程序，我方只待行政院核定即可公布，預計可趕在12月7日在菲律賓舉辦的台菲部長會議上宣布。