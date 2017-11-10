HTC攜手泰特現代美術館 把VR帶進特展

2017-11-10 01:16

〔中央社〕宏達電（HTC）今天宣布成立VIVE Arts，將挹注數百萬美元，與英國皇家藝術學院、泰特現代美術館等藝術界巨擘攜手，展開全球虛擬實境藝術計畫。

宏達電發布新聞稿表示，虛擬實境是一個嶄新、潛力十足的媒介，提供人們以全新方式欣賞全世界的藝術瑰寶；Vive將提供數百萬美元，支持並協助虛擬實境的應用內容、創作者及相關機構，透過Vive革命性的創新技術改變人們創作及體驗藝術的方式。

宏達電指出，Vive自推出以來積極致力於拓展藝術文化領域，包括與國立故宮博物院、英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）、法國國家自然歷史博物館、美國新聞博物館，以及俄羅斯艾米塔吉博物館都有開創性合作。

宏達電表示，23日起，VIVE Arts將結盟倫敦泰特現代美術館（Tate Modern），舉辦義大利表現主義派藝術家阿梅迪奧．莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani）特展，將引領虛擬實境體驗進入藝術特展中。

展覽使用Vive所帶來的虛擬實境技術，參觀者將能穿越時空到20世紀初的巴黎，一窺藝術家的生活及工作室，了解莫迪里亞尼創作靈感與創意的來源，帶來前所未有的體驗。

此外，Vive與泰特現代藝術館將首度嘗試，讓大眾從23日起可透過虛擬實境內容平台Viveport取得展出內容，在家也可享受虛擬實境藝術體驗。

HTC VIVE Arts部門負責人張忠為表示，隨著VIVE Arts的推出，將深化虛擬實境在人文藝術領域中的影響力，並使人們認識更多全世界的文化資產，激發藝術家的創作力更為豐富多元，觀眾也將從全新的角度來體驗並詮釋藝術。

泰特現代美術館館長莫里斯（Frances Morris）表示，非常興奮與Vive合作，共同將如此創新且令人期待的數位體驗方式帶給來藝術館的參觀者。

她表示：「我們持續發掘突破創意極限的方式，這次透過新的科技，可以讓大眾以獨特且更深入的方式來認識義大利表現主義派藝術家莫迪里亞尼的作品。」

此外，VIVE Arts與皇家藝術學院將於12月11日起在皇家藝術學院兩個主要的藝廊，薩克勒廳與特南廳，展出From Life（赤身）實驗展。

展覽透過「寫生」技法與虛擬實境科技，突破傳統的藝術實踐方式，預料將在藝術圈帶起一個新的風潮。多名藝術家將史無前例地在VIVE平台上進行創作。

皇家藝術學院藝術總監馬羅（Tim Marlow）表示，非常高興可以跟Vive攜手創作From Life實驗展，在展覽中可以恣意探索藝術創作過程、科技演化及創意結合。這個實驗展提供了絕佳的機會，讓頂尖藝術家能在展館中發掘虛擬實境科技結合創意的無限可能性。