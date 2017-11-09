果粉瘋排iPhone X 李家同批浪費：小學生應學唱漁光曲

2017-11-09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone X日前於全球開賣，引發果迷漏夜排隊搶購，清華大學榮譽講座教授李家同今天則在臉書臉書發文說，這些年輕人早就有這家公司的手機，可是現在必須丟掉原來的手機，他不能了解一個好好的東西為什麼要丟掉？還說這現象讓他想起小時候學過的《漁光曲》，並稱「也許我們的小學生還是應該學會唱漁光曲。」

蘋果手機iPhone X上週五發售，許多果粉趨之若鶩，不過，李家同今在臉書發文說，最近有一家手機公司推出新款的手機，吸引很多年輕人連夜排隊去搶購，可是必須丟掉原來的手機，李家同說，對他而言，這是很奇怪的行為，而且手機的處理相當麻煩，裡面有很多零組件，若處理不當，會造成嚴重的污染，加上任何一隻手機其實都用了許多相當稀有的元素，這種元素如果逐漸減少，對我們的生活將有絕對負面的影響。

李家同也提到，那麼多年輕人排隊購買新手機的現象，讓他想起小時候學會的一首歌《漁光曲》，裡面有句話是「爺爺留下的破漁網，小心再靠它過一冬」。他認為「過分地節省當然不對，可是浪費也是不對的」，「動輒拋棄好好的東西，會造成我們的垃圾量大增，而且有很多電器的處理是相當耗費國家的財力的。」最後他還說，「也許我們的小學生還是應該學會唱漁光曲。」