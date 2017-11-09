彰化營養午餐大PK 46元要煮四菜一湯

員林國小學生對於比賽活動的營養午餐覺得美味又可口，吃得很開心。（記者陳冠備攝）

2017-11-09 22:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕食材成本只有46塊錢，如何煮出4菜1湯的營養午餐？彰化縣政府今日在員林國小首度舉辦「彰化縣學校午餐食材大會師」活動，共有10組廠商報名競賽，廠商家嘉餐盒以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味增海芽湯，獲得冠軍。

活動規定業者只能利用46元成本，煮出4菜1湯1飯料理，競賽者無不集思廣益，在最符合成本內完成，名人主廚詹姆士也現場示範「奶油香菇」、「酥炒花椰菜」兩道菜，不但價格低廉，又有營養的料理。

縣長魏明谷表示，這次舉行午餐食材大會師活動，特地邀請縣內十大廠家相互競技，並請名廚詹姆士廚藝示範，如何運用當地食材，做出安全、營養又美味的營養午餐。

有廠商表示，大家都要求菜色不只要好，還要符合有機無毒，但在成本上，現行營養午餐費用（小學41元、中學46元）根本不夠用，希望政府提高補助3到5元，才能讓學生營養更有保障。

冠軍廠商家嘉餐盒老闆張銘達說，利用當季食材設計無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜4道菜，搭配地瓜飯與味增海芽湯，這套食材兼具蛋白質、醣及脂肪三大營養素，不過以46元成本而言幾乎毫無利潤，原本縣內還有27家業者，現僅存13家業者慘澹經營。因採購食材需符合CAS認證，就比傳統價格貴一倍，加上食安意識抬頭，若執行四章一Q政策，成本一定往上疊，如果經費補助不同步進行，恐有更多業者退出。

彰化縣政府教育處體育保健科科長張淑珠說，縣府目前補助每位學童營養午餐25元費用，教育部也規定，實施四章一Q政策廠商，只要每月過半數食材達標，就補助每人每餐新台幣3.5元獎勵金，期望能落實「食安五環」改革政策。