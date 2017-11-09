雞蛋芬普尼殘留量還搞不定 農委會食藥署月內商議

2017-11-09 22:54

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院食安辦公室今天下午邀集衛福部食藥署和農委會，就農藥殘留標準訂定機制交換意見。衛福部次長何啟功和農委會副主委陳吉仲出席，會中決議，年底前將針對雞蛋中芬普尼殘留量的訂定召開雙邊聯席諮議會。

過去農委會防檢局負責制定農藥使用項目及範圍，衛福部食藥署則針對食用安全，訂出農藥殘留可容許標準。但食藥署今年3月預告一批農藥殘留容許量標準，其中氟派瑞從果樹延伸使用到茶樹，遭立委狠批。導致今年1月以來，防檢局已提送超過600個農藥使用範圍至食藥署，至今全無下文。

本月初食藥署向農委會提出「農藥殘留容許量標準精進審查原則」，當中指出，如有以下5類情形，則不適用延伸使用，包括藥劑致癌風險非屬E類；聯合國食品標準委員會、歐盟、美國、日本、澳洲都沒有訂殘留容許量的品項；任一族群估算攝取總量超過每日容許攝取量ADI80；已有防治藥劑3種以上；以及每日取食量大於100克的作物。

食安辦公室主任許輔指出，將請防檢局針對上述原則逐一提出回覆，再研議未來是否建置。

另外，許輔說，今年底前農委會和食藥署將以雙邊聯席諮議會的形制，針對「國際上的新藥或新用途的制定」以及「延伸使用」兩大情況分別制定原則，做為日後固定的處理機制。

在此同時，許輔指出，食藥署的審查諮議會也將盡速就今年防檢局提送的農藥使用範圍，先就爭議小的或沒疑義的項目進行審查和公告。未來如遇到無法由單邊諮議會解決的案例，會以召開雙邊聯席諮議會的方式處理。