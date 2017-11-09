台中4大夜市美食PK 大甲蔣公路奪冠

2017-11-09 22:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕推廣夜市美食，市府經發局舉辦「4大觀光夜市2017美食PK票選」活動，由逢甲、中華、忠孝及蔣公路夜市推出美食代表，結果大甲區蔣公路觀光夜市奪冠，「廟口蚵仔煎」與「正兄弟當歸鴨肉麵線」分獲創意組、傳統組第一。

經發局表示，台中夜市美食國內外馳名，每位台中人都有一套「夜市美食口袋名單」，特別邀請逢甲、中華路、忠孝路及大甲蔣公路觀光夜市，由各夜市推出傳統組、創意組美食各3攤，並開放i-Voting投票。

活動共獲得1萬2397票，大甲蔣公路夜市的「廟口蚵仔煎」以2689票獲得創意組第一名，「正兄弟當歸鴨肉麵線」以1660票獲得傳統組第一名。

大甲蔣公路觀光夜市總幹事何永能表示，為了在這次夜市美食PK賽中爭取攤販亮點，整個攤集區會員幾乎總動員在FB積極催票，各攤也在門市攤位、臉書、LINE號召消費者上網投票，看到票選結果大家都感到很高興，也藉此更擴大宣傳在地夜市美食。

經發局指出，「廟口蚵仔煎」是大甲區知名老店，店家推出的蚵仔煎不同於其他攤位，是以王功新鮮的蚵仔加上新鮮蔬菜煎出的蚵仔煎，有豐富的蚵仔湯汁鎖在底層，讓顧客品嚐後充滿幸福的滋味。

「正兄弟當歸鴨肉麵線」鴨肉則嫩而香甜，湯頭清而不油，店家堅持每天換藥頭，熬製新湯底採用新鮮食材，肉質彈性、麵線好吃且不黏牙，料多又實在，配上獨特配方醬汁，色香味更是俱全。

經發局表示，台中夜市美食種類眾多，各式口味老少咸宜，充分滿足不同年齡層民眾的味蕾，盼藉此票選活動，吸引更多饕客前往各夜市品嚐在地美食。