承包金門屠牛補貼 「失血千萬」 業者上議會陳情

2017-11-09 22:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府曾為紓緩口蹄疫造成牛隻滯銷壓力，實施在地屠宰牛隻補貼，後來牛隻銷台解禁，而與承包商葉長春中止契約，葉男認為因此損失千萬元，今天到縣議會陳情。

縣府畜試所說，當年牛隻銷台價已回升到超過政府保價收購的價格，再辦理屠宰牛隻補貼的理由不存在，而且合約載明，活體牛可輸台時即可解約，並未違反合約。

縣府並說，葉姓承商於2016年8月17日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，工程會認為，葉姓承商主張所失利益1013萬8000元或認其有702萬7400元的損失，均缺乏實據，建議葉捨棄調解案的請求。

金門2012年2月發生豬隻O型東南病毒株口蹄疫疫情，牽連所及，牛等偶蹄類動物及其產品都無法銷台。縣府為舒緩滯銷衝擊，訂定「活牛管制銷台在地屠宰凍存加工補貼計畫」。

這個計畫先由洪姓商人以每公斤補貼38元承攬，且需向農民收購牛隻，收購價公牛每公斤不得低於75元、母牛每公斤不得低於65元。金門縣養牛協會基於活牛及生鮮牛肉仍無法銷台，建議補貼計畫繼續辦理，縣畜試所於2013年10月8日公告，預估2013年35頭、2014年180頭，由葉長春以每公斤37元承包，2013年實際屠宰37頭。

未料，2013年10月15日農委會同意金門生鮮產品經隔離檢疫後可以銷台，2014年初開始，牛隻售價逐漸回升，到了年底，銷台黃雜母牛每公斤高達81元，市場交易行情價格已明顯高過契約所訂的保價收購價，畜試所認為再辦理保價收購屠宰凍存的理由已不存在。

不過，2014年4月畜試所調查養牛戶意願，仍有部分農民希望以保價收購價格出售牛隻，畜試所因此在同年5月5日通知葉長春繼續屠宰凍存加工。後來農委會同意金門活體牛自2015年1月起銷台，畜試所1月16日通知葉終止契約。

葉長春說，為了讓承包作業順利，特別從台灣引進專業團隊，供吃、供住、提供車輛、冷凍庫等，投資損失702萬7400元，加上還有148頭牛未依合約執行的利益，損失1013萬8000元，去年8月向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解。

葉長春由金門縣養牛協會常務理事邵全願、金門高粱黨主席洪志恒陪同，到縣議會遞交陳情書，抗議的舉牌內容上還寫上「陳縣長選前是否承諾」字樣。

縣畜試所長文水成說，投標須知及合約均已明定，畜試所調查屠宰牛隻清冊給得標商，並通知承商履約頭數才開始屠宰，葉姓承商參與投標前即應衡酌履約條件；收購屠宰牛隻如同開口契約，應接獲機關之通知才執行履約標的。

身兼縣農會理事長的縣議員蔡水游站出來背書指出，畜試所依合約行事，完全站得住腳，承包商應視情況適可而止。