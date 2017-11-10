讓破損書籍重生 書籍修復師不藏私分享

2017-11-10 07:30

〔記者謝佳真／新北報導〕書籍損壞是否經常讓你感到很煩惱？其實書籍修復沒有想像中困難，書籍修復師徐美文將教大家利用生活中唾手可得的材料，自己在家也能輕鬆醫治書！

膠裝書書頁脫落

工具：白膠、塗抹白膠用刷子、鑷子、2張A4白紙

膠裝書是我們生活中常見的裝訂書籍，書頁容易因為放置時間久或受到外力拉扯而脫落，將書頁用膠帶黏回去不好看又不牢固，利用白膠DIY就能讓書本恢復如初！

1.用一般市面即可取得的白膠，在書頁脫落處薄薄抹上數層。

2.用鑷子輕輕把書頁插回去脫落的地方，並在前後2頁各夾一張A4紙，避免多餘的白膠沾到其他書頁（為避免白膠黏到A4紙張，建議不要夾至太裡面）。

3.把書本闔上，等待約半小時至1小時白膠乾了後，再打開把A4紙抽走，書頁即修復完成。

書背脫落破損

工具：白膠、塗抹白膠用刷子

精裝書書背表面脫落、破損，不必把整本書拆掉，用白膠就能輕鬆修復，這個方法不只能用在修復精裝書，也能用在小孩子的家庭聯絡本上。

1.將書背破損脫落的地方塗上白膠。

2.對齊「傷口」，把脫落的地方黏回去，等待白膠乾了之後就大功告成。

書籍髒汙

工具：橡皮擦、軟毛刷（羊毛或柔軟材質皆可）、紙張

若書本沒有放在妥善的環境容易積灰塵，久了以後就成了附在書上的汙垢，用橡皮擦就能將部分髒汙擦除，這種方法就叫「乾式清潔」。

1.將書本豎立在紙張上，用橡皮擦由上往下輕輕擦拭，切勿上下來回擦。

2.用刷子把橡皮擦屑輕輕刷掉，讓髒汙掉到桌面上鋪著的紙上。重複這個步驟直到滿意為止。