漁光島有新「藝」 踏浪發呆好去處

創作者：游文富／作品：迷霧森林。無數個泛白蕭瑟的竹佇立於海岸潮間，形成如夢似幻的迷霧森林誘人走入，身在其中恣意放空在潮間、在沙灘、在漁光島上（記者潘自強攝）

2017-11-11 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕到台南漁光島不只能享受沙灘踏浪、漫步木麻黃樹林、觀夕陽、嚐海味，現在更能近距離欣賞藝術！今年首度舉辦的「漁光島藝術節」，特地邀請藝術家團隊打造14座裝置作品，展現漁光島不同的風情樣貌。

位於台南市安平區西南端的漁光島，即民國80年代風光一時的「秋茂園」，雖隨產業結構發展的改變而沒落，但其擁有的半月彎形海岸線「月牙灣」，以及絕美的夕陽景緻，仍深烙在老台南人的共同記憶中。

這次的藝術節，以「在漁光島放空的99種方法」為題，從漁光大橋上飄揚的七彩魚旗作品「魚蹤仙徑」為起點，引領民眾走進漁光島，鑽進森林木棧道穿過木麻黃林，再蜿蜒地通向海岸邊，沿途散落的作品就這樣陪著旅客漫步到月牙灣。除了有3座藝術裝置融入木麻黃林中，還有2013年起英國藝術家雨果（HuGo）以廢棄蚵棚陸續搭起的「日落塔」，另也有由藝術團隊「建築繁殖場」打造出大型的「放空空間裝置」等，讓旅客能恣意地坐在其上、欣賞美麗的海灣與夕陽。此外，坐落於月牙灣的作品，會隨著潮汐起伏呈現不一樣的景緻，還能藉著陽光反射出瞬息萬變的光影，為整個海灣帶來如夢似幻的情境。

逛完那些美麗的藝術創作，是不是也覺得餓了呢？這裡的新鮮海味，可千萬別錯過。直到今日，漁光島上仍然有許多居民從事養蚵業，蚵農每天早晨乘著竹筏出海，成為在地產業的日常景象；港邊還設有剖蚵專區，吸引不少內行人到此購買新鮮的蚵仔。而視線的另一端，可遠眺林默娘公園、安平古堡尖塔、安平水景橋、台南安平觀光魚市，以及停泊於港邊的大、小型船隻；在彼岸熱鬧光景的強烈對比下，漁光島更顯愜意優閒，靜靜地等待著來旅客的造訪。

漁光島藝術節：

即日起～2017/11/26，於台南市安平區漁光路、月牙灣、海岸森林步道展開。活動免費，今天（11/11）16：00舉辦開幕活動，展覽期間推出系列活動，包括「漁光╳手_手市集」、手作工藝工作坊、精靈幻舞舞團表演及多場「漫遊漁光島」導覽活動，詳情可搜尋臉書專頁「2017漁光島藝術節」。

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