台南胡麻盛產缺工 農民盼新採收機

胡麻收成需大量人力，請工人1天要1000元以上。（記者黃文瑜攝）

2017-11-09 21:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕今年胡麻盛產，但胡麻收成需要大量人工，造成嚴重缺工問題，加上現在台灣工人採收1日工錢約在1000元以上，讓有些老農寧願兩夫妻慢慢做，增加利潤，還要忍受中午大太陽，過去曾有機械設備進農田，但農民表示，胡麻收成都需人工辨識，不像稻米，因此對於農改場即將推出的採收機表示期待。

種植胡麻的許姓農民說，從種植到收成約4個月，收成時1公頃地需要5至6人工作3天才能完成，收割時要將胡麻連根割起，每6株綁成1束，每6束成一堆，冬天要在田裡晒近2周，果莢爆裂後拿棍棒敲打果莢，讓胡麻籽脫粒落在帆布上，最好在中午時打，因為天氣熱胡麻較乾，較容易掉落，接著將胡麻籽過篩、剔除雜質，最後才送到製油廠做成麻油。

種植胡麻的鄭姓農民表示，即使同時撒種，也不會同時成熟，和收成稻子不一樣，從打花到採收、綁晒到打麻，都需要人工辨識，如果打花來不及，作物就只會一直抽高，不會結出胡麻，以前有使用過機器想取代人力，但機器不好用，一次割就要全割，無法視植物狀況選擇割的順序，有些較熟，有些不熟，就容易讓麻籽掉在地上浪費。

善化農會表示，農改場一直在研發改進，讓胡麻收成盡量省工，否則人工費用攤算下來，1分地農民的利潤也低，本月14日農改場將到善化進行示範，希望協助農民減少人工，增加利潤。