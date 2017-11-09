胡麻盛產農民開心 善化農會籲支持國產麻油

胡麻一捆捆的的綁在一起，每綑約有2到3斤。（記者黃文瑜攝）

2017-11-09 21:18

〔記者黃文瑜／台南報導〕今年氣候佳，讓胡麻盛產，善化農會今年向農民收購22萬台斤，但冷凍設備僅有15萬台斤，多出的7萬台斤需急銷，否則冷藏設備租借，又是另一筆龐大開銷，因此農會先後拜會台北果菜市場與南科管理局，為農特產尋找出路，盼消費者支持國產麻油。

農民表示，今年霜降時節氣溫偏高，霧氣少，原本容易得「白粉病」的胡麻，卻沒有得到，一分地至少可收成160台斤以上，照顧好的可收成到200台斤以上也沒有問題，也有人的田可以收到一分地300台斤。去年受到天候影響，一分地胡麻產量不到80台斤，今年的大豐收讓農民笑呵呵。

但善化農會就很煩惱，當時契作價格開出一台斤150元，相較其它農會高，擔心其它區的農民會因為價高「寄契作」委託善化農民賣給農會，加上收購數量意外高出冷凍設備可冷藏的數量約7萬台斤，因此面臨極大銷售壓力，善化農會總幹事洪錦秀表示，如果收回來的胡麻沒有做好冷藏，榨出來的油就會有油垢味，影響麻油品質。

洪錦秀說，目前善化農會的胡麻產品，只能透過農會體系及網路訂購，一般賣場要求較高利潤，加上市面上許多國外便宜胡麻榨出來的油品，價格就比國產胡麻便宜一半以上，因此「知音難尋」，希望民眾能多選購國產胡麻油，照顧台灣農民。