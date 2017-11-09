明天氣短暫變好 熱低壓最快24H內成輕颱 影響北台灣

今日凌晨2點有一熱帶性低氣壓在菲律賓中部形成，不排除在24小時內將形成今年第24號颱風「海葵」。（圖擷自中央氣象局）

2017-11-09 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日東北風減弱，加上水氣減少，除東半部偶有短暫雨外，其他地區天氣都為多雲到晴的好天氣。西半部高溫最高能達31度；東半部也有29度，值得注意的是，今日凌晨2點有一熱帶性低氣壓在菲律賓中部形成，不排除在24小時內將形成今年第24號颱風「海葵」（Haikui，中國提供）。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，因水氣變少，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅東半部地區雲量稍多偶有局部短暫雨；午後中南部山區需稍微注意局部短暫陣雨。

氣溫方面，預測白天西半部高溫約30、31度，東半部高溫也有28、29度，整體感受較暖熱，因為風力減弱，中午前後甚至感覺稍微悶熱，建議多補充水分避免不適，而各地早晚低溫預測約在21至23度，日夜溫差稍大。

颱風動向方面，今天凌晨2點有一熱帶性低氣壓在菲律賓中部形成，目前位置在北緯13.2度，東經122.6度，即在菲律賓中部，以時速35公里向西北西移動，有發展為輕度颱風機會，直接影響台灣的機率偏低。

據《天氣風險》分析師吳聖宇指出，雖熱低壓發展為輕颱後偏往南海一帶前進，但是週日（12日）起颱風外圍水氣北上，配合北方鋒面系統南下，北部、東北部降雨情況值得留意。

空氣品質方面，明日東北風減弱，高屏地區擴散不良為紅色警示，中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒，餘普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

日本氣象廳也針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），有機會在未來24小時內成颱。（圖擷自日本氣象廳）

明日白天西半部高溫約30、31度，東半部高溫也有28、29度，整體感受較暖熱。（圖擷自中央氣象局）