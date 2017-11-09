渣男Dcard外洩性愛照 網：校名有遮跟沒遮一樣

不少人會拍攝性愛照，但難保對方之後不外流。示意圖與新聞無關。（情境照）

2017-11-09 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕女生一定要好好保護自己！有一名女大生在社群平台發文，表示有一名自稱「渣男」的人，最近在該平台「西斯版」發文，文章附上多張和其他女生的性愛照，雖然臉有遮住，但身材、髮型等都很明顯，有網友更稱「校名有遮跟沒遮一樣，姓氏還不碼」，這名女大生奉勸女生們：「真的不要拍性愛照。」

這名女大生在「Dcard」女孩板發文，表示「渣男」最近在西斯版（Sex）發文，文中放了很多張其他女生的性愛照，留言中每次詢問「渣男」是否有經過女生同意，但「渣男」的態度都令人很不以為意，強調「渣男」的文章，就是血淋淋的例子。

這名女大生呼籲，各位女生，妳只要有拍、被拍或被錄影，就是有被外流的風險，奉勸大家「真的不要拍性愛照」。

經查「渣男」在「Dcard」西斯版的發文，雖然女主角臉有遮住，不過仍可辨識出身分，不少網友也紛紛留言：「校名有遮跟沒遮一樣，姓氏還不碼，這樣認識的人根本都看得出來照片裡面是誰」、「一篇是人妻，一篇是大學生（已不存在），大學生那篇真的蠻容易知道學校的」。

也有網友看完女大生發文後，擔心地說：「有給過前男友裸照（還拍臉），後來他劈腿很多女生，現在只能相信他的人品了」。