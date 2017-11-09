新北「都市計畫法自治條例」三讀 最快明年6、7月上路

2017-11-09 20:25

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市都市計畫法施行自治條例」今天完成三讀，討論過程中，市議員李婉鈺認為，農業區就該農用，要求刪除第36條農業區核准使用項目，經多次討論，同意刪除土石方堆置、廢棄物資源回收及政府重大建設臨時性設施等3種用途，維持其他與生活機能相關的項目。

新北市改制後，依「地方制度法」及「都市計畫法」制定「新北市都市計畫法施行自治條例」，於民國104年送議會審查，因牽涉土地使用分區管制、容積獎勵、建蔽率等內容，爭議大，今天終於完成三讀。自治條例共5章、62條條文，將送請內政部轉行政院備案後公布實施，時程約需半年到一年，最快明年6、7月可望實施。

三讀條文刪除都市計畫地區容積獎勵上限，原規定一般地區獎勵上限20％，更新地區50％，改依各都市計畫土地使用管制要點規定，修改後一般地區上限依距離捷運站範圍最高放寬至100％。

翡翠水庫集水區 有條件可建農舍

土地使用分區管制新增保安保護區、溫泉區，影響所及，未來翡翠水庫集水區所在的石碇、坪林、烏來等區，在被劃為集水區前已設籍者，或原設籍者的繼承人，將可新建農舍，一人以一棟一次為限，市議員陳永福強調，這是保障人口自然成長的後代居住權益；溫泉專用區則讓溫泉業者可以合法申請經營。