歸仁「大人廟」睽違18年建醮 王船出廠了

保西代天府睽違18年再次舉辦建醮活動，王船熱鬧出廠。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-09 19:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區的保西代天府，昔稱「大人廟」，因香火鼎盛，頗為知名，睽違18年再次舉辦的建醮活動已熱鬧展開，今天在各界的虔誠恭迎下，王船正式出廠，並立起桅桿，有準備揚帆、啟航之意，等於宣告地方引頸企盼的宗教盛會，即將進入重頭戲。

保西代天府主委郭克忠表示，這次丁酉科的廟會系列活動，已在上個月接續登場，重頭戲的祈安五朝王醮，將於2週後登場，今天的出廠儀式，象徵眾所矚目的祭典，開始倒數。

在金獅、宋江等陣頭的操演下，信眾合力推扶，將長約15公尺的王船順利送出廠，並吊裝3支桅桿，還掛起鯉魚王，周邊則架設平安橋，提供參拜、祈福。

郭克忠指出，船頭朝向啟航之路的東南方，壓軸的送王儀式，將於本月27日舉行，場址選在鹽水溪上游的媽廟段，各式添載品已開始準備。

郭克忠說，就考據資料，保西代天府在民國時期之後，已4度舉辦醮典，今年的丁酉科則是第5次，轄境豎燈篙、鳳尾的居民有上千戶，各地信眾也將陸續湧入，精彩可期。

歸仁的文史社團「反璞歸珍」負責人劉青慈建議民眾，屆時若參與燒王船活動，可以觀察中桅最終倒向那個方向，根據老一輩的說法，這代表那個區域準備「發了」。

保西代天府創於明鄭時期，歷史迄今356年之久，主祀朱、池、李府千歲，又稱「三老爺」。