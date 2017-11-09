車塞在路口算闖紅燈？議員：民眾會感覺很嘔

2017-11-09 19:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕車子塞在路口過不去，等到紅燈亮起才能通行，卻被當成闖紅燈？縣議員葉國雄最近就遇上這種情況，今他質詢彰化縣警察局長楊崇德，這樣算闖紅燈嗎？楊崇德回答，車子離開路口停止線，應該不算闖紅燈，不過，葉國雄表示，執法的模糊地帶，民眾感覺很「嘔」！

彰化縣議會今開定期會，縣議員葉國雄質詢指出，彰化縣警察局去年交通罰款歲入預算3億8000多萬元，決算4億5000多萬元，執行率超過118％，交通罰單開罰那麼高，很多是紅燈左右被當成闖紅燈開罰。

葉國雄表示，包括他自己和很多民眾向他的服務處陳情，車子行經路口紅綠燈處，行駛到路中間，因為對向車道很多，造成路口塞車，車子前進不了，等路口順暢，可以通行時已變成紅燈，此時，車子彎進巷弄，往往會被站在轉彎口站崗查察交通違規的警察攔下，理由是交通違規闖紅燈。

葉國雄指出，交通罰款執行率年度決算，若沒有100%達標，議員不會怪警察執行不力，反倒是模糊地帶的交通案件，只要被警察認定闖紅燈，民眾根本不用辯駁，警察聽不下去解釋，硬要開罰，民眾拿到罰單要用工作的血汗錢繳納，感覺就是「嘔」。

對此，彰化縣警察局長楊崇德表示，車子開到路口中間變紅燈，還是要趕快過去，不然變成妨礙交通，這種狀況不能算闖紅燈，警方會加強再教育和檢討取締闖紅燈的標準。