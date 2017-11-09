配合勞基法修法 勞動部研擬落實勞資會議配套機制

2017-11-09 19:20

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院院會今天上午通過勞基法修法草案，內容鬆綁現行法規部分，諸多涉及「勞資會議」。勞動部長林美珠下午表示，已經配合行政院長賴清德指示，研擬勞資會議配套機制，輔導事業單位落實勞資會議。

勞資會議最為人抨擊的地方在於，因為勞資不對等，縱使有資方代表、勞方代表進行會議，仍有「打假球」可能，會議結果恐不具勞方聲音代表性，徒具形式，甚至會議記錄僅是為應付勞檢而造假。林美珠說，勞資會議是否有實質功能，長期受到懷疑，勞動部已在研擬具體作法，讓勞資會議得以落實。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，現已抓出有勞保投保的事業單位名單，交由地方政府核對有哪些未做勞資會議備查，近兩年勞檢資料顯示，全台灣有700多家事業單位未執行勞資會議，地方政府需介入輔導。

王厚偉說明，除了前端找出未開勞資會議的事業單位進行輔導，勞檢也將深入了解，已召開的勞資會議究竟是不是「開真的」，勞資會議紀錄是不是真的，會強化傳達雇主觀念「提供錯誤資料讓公務人員不實登載將觸及偽造文書」。

王厚偉說，確實有很多事業單位不知道勞資會議需要具備哪些要素，不知要怎麼開，將利用簡單SOP流程教導勞資會議代表選舉、會議召開、會議紀錄、地方政府備查等步驟，讓事業單位知道，這一點都不難。配合勞基法修法，雇主若要彈性，就是要按法規召開勞資會議；經濟部、科技部也要協助勞動部，擔負輔導轄下工業區廠商、科學園區的責任。