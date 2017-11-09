全台最大馬戲平台衛武營登場 6國高手齊聚大顯身手

2017-11-09 19:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台最大馬戲平台今起於衛武營國家藝術文化中心登場，6國馬戲高手齊聚大顯身手，從室內延伸到戶外廣場，宛如盛大嘉年華會，連法國國家馬戲藝術中心也首度進軍亞洲，邀請民眾一起體驗新馬戲藝術。

準藝術總監簡文彬表示，衛武營全國首創大型馬戲平台，掀起全台新馬戲藝術風潮，今年擴大引進國際最夯馬戲新元素，結合音樂、魔術、雜技、戲劇、舞蹈，展現藝術集合體創意，更發出英雄帖號召全台馬戲雜技好手，於本週六互尬演技。

由美國爆破馬戲團以戲劇帶進高空繩索、巨型鐵環、白球等高超雜技貫串整場演出，詼諧逗趣演出引起哄堂大笑；西班牙伊喔康蒂飯店劇團榮獲西班牙最佳馬戲秀大獎，帶來「馬戲三重奏」時而輕巧穿越平衡梯、時而驚險懸吊空中，搭配提琴琴音流轉，感受戲劇、音樂與馬戲。

重頭戲法國國家馬戲藝術中心首度進軍亞洲，首選衛武營開設新魔術課程，一窺法國當紅新魔術人才養成秘密；今年更將場地延伸到戶外，本周六推出10場Live馬戲秀，由師承國寶雜技大師李棠華的新象創作劇團帶來「溯源經典雜技」，演出高空倒立疊椅等。

葡萄牙藝術家周日表演「頂天立地」，以1根爬桿、1張椅子，結合東方雜耍、西方現代舞，在天地間快速滑落，托克拉馬戲團帶來「任意門」，上演空中飛人拋接，歡迎民眾共襄盛舉。

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