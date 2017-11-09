亞洲最大郵輪首航台灣 4000位外籍旅客明抵基隆港

2017-11-09 19:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局今天宣布，皇家加勒比遊輪旗下號稱亞洲最大郵輪的「海洋讚禮號」11月10日將停靠基隆港，接著到訪花蓮及台中等港口，為台灣帶來4000名國外旅客。

這艘由香港永安旅行社承包的海洋讚禮號，推出「7天6夜台灣豪華遊輪之旅」，11月8日由香港出發，明天就會抵達基隆港，並陸續到花蓮及台中等港口。

據統計，今年截至9月止，港澳人士赴台觀光人次達126萬人次，較去年同期成長6.82％，為讓更多港人搭乘郵輪赴台瞭解不同旅遊方式的新體驗，觀光局積極促成此行，透過優質行程及獎勵，鼓勵香港業者包裝郵輪產品，以迎合旅遊消費者喜新嚐鮮的習性，並且創造不一樣的體驗行程。

觀光局表示，香港-台灣航班密集加上航程時間短，已成為香港旅客短期旅遊的最佳首選，隨著旅遊型態逐漸改變，旅客追求不一樣的體驗，搭乘郵輪不但可體驗船上設施、活動表演、全日無限供應的豐富佳餚，更可以輕鬆無掛礙的走逛賞味台灣各港口附近的魅力景點與地方特色。

觀光局表示，市場對於該行程反應相當熱烈，為支持及鼓勵旅行業者包船前往台灣，觀光局提供每位自由行旅客一張悠遊卡（內含200元），另協調國內停靠港口所在的基隆、花蓮及台中等縣市政府安排郵輪靠港盛大歡迎儀式，並提供當地觀光地圖及伴手禮兌換劵，讓遊客可以更深入瞭解各地方觀光資源特色，做好迎接香港貴賓的各項準備，也期望旅客能有一趟難忘且不一樣的台灣體驗，藉由中央與地方攜手合作，開創港澳旅客來台郵輪旅遊新里程。