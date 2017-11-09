台南找頭路兼看好風景

台南市政府將於11日舉辦「台南過生活、台南呷頭路」就業博覽會，今天聯合業界大力宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-09 21:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南過生活、台南呷頭路」就業博覽會，將於11日在新營體育館登場，有86家廠商釋出6千多個工作機會，其中有3千多個職缺薪資超過30K，而且還提供免費的專車接駁，讓求職民眾往返更方便，同時路程也會停靠台糖新營鐵道文化園區、糖福印刷創意館，讓大家看到新營的地方特色。

代理市長李孟諺示，市府每年辦理約3百場次單一、小型、中型等徵才活動，媒合率達6成以上，南市失業率逐年下降，從99年的5.15％下降到105年的3.8％。

李孟諺並表示，市府每月召開1次「重大投資會報」，由他親自主持，2億元以上投資案特別專案列管，目前列管洽談中的案件，包含觀光飯店投資案，投資金額約1兆2千億，將全力協助企業解決執照、環評等相關投資問題，相信在民間與政府努力下，帶動更多就業機會，將台南建設成為一個「在地人的好所在，出外人的新故鄉」。

今天市府宣傳會，由代理市長李孟諺、工會代表及參與廠商透過模擬手機APP地圖導航定位新營知名景點如五分車、天鵝湖及青創基地等在地特色，共同宣導介紹當天就博會各項工作職缺及貼心服務。

勞工局長王鑫基表示，就業博覽會有「面試模擬」、「CPAS職涯諮詢」、「求職托兒」、「妝髮水噹噹」、「拓印體驗DIY」、「紓壓按摩」多項貼心服務，同時為鼓勵求職者多投履歷，促進求職機會，只要投1家以上履歷就能獲得禮物。

「求職交通接駁車」，當天自早上8點半至12點，每30至35分鐘就有1班接駁車往返新營火車站至活動會場。