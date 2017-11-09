天使樹耶誕禮物募集點燈 弱勢童只想要保暖外套

2017-11-09 19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「天氣冷了，媽媽騎腳踏車載我，冷冷的！謝謝耶誕老公公」3歲的家扶兒童小宇宙用注音符號在耶誕祈願卡寫上最想要的禮物「一件保暖外套」，爸媽分別是緬甸華僑和柬埔寨籍，全家只靠爸爸當搬運工生活，媽媽騎腳踏車載他和哥哥出門，現在入冬變冷，很需要外套保暖。

天使樹點燈圓夢活動，今年邁入第18年，南台中家扶中心與金典酒店今天在耶誕節前點亮天使樹，希望募集到1700個禮物，讓全台13處家扶中心幫助的弱勢兒童能完成耶誕心願，尤其資源較缺乏的馬祖、金門兒童，也能擁有社會大眾的愛心。

「謝謝耶誕老公公送禮物，讓我有溫暖的冬天！」4歲的小捷的爸爸開計程車收入不穩，越南籍媽媽全職照顧她和兄姊，家中經濟差，也希望有保暖的外套和褲子作為禮物；來自外配家庭的6歲小穎則希望能有一雙紅色的公主鞋，讓她能一圓漂亮的公主夢。

天使樹點燈圓夢活動今年也有許多曾接受天使樹禮物的自立青年回來認捐禮物，成為愛的循環，施小姐說，小時候很喜歡畫畫，之前收過彩色筆禮物很開心，永遠記得那一刻的心情，這次也要把愛散播出去。

家扶中心表示，家扶兒童的心願小小的，發現都是尋常的生活必須品，盼大眾能一圓他們的小心願，天使樹位於金典酒店12樓，民眾可自行認捐樹上的心願卡，可將卡片及禮物寄送到金典酒店，或上天使樹募捐活動專頁查詢，再將禮物寄送到南台中家扶中心。