醫病》對付腎結石新招 微創超精細腎臟鏡取石快又安全

2017-11-09 20:09

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲陳先生持續腰痛合併血尿，到奇美醫院求診，醫師檢查患者右腎臟與輸尿管都有結石，且結石約兩公分大，考量結石不小、質地硬，以體外震波碎石成功率不高，醫病討論後決定以微創超精細腎臟鏡取石術，順利取石、傷口又小，術後良好隔天就出院，是腎結石的新紀元療法。

奇美醫院泌尿科主任廖建華醫師與蘇家震醫師指出，俗稱「腰子」的腎臟可能會發炎或產生石頭，在泌尿科最常見的是尿路結石或腎結石。「腎結石」是腎臟病變中最常見疾病之一，包括腎、輸尿管及膀胱在內的尿路結石大多由腎臟產生。

一般來說，腎結石沒有症狀、常被人忽略，但當結石掉落到輸尿管時會引起併發血尿、嘔吐、噁心、流冷汗劇痛。發作前又常無徵兆，常會讓人來不及反應求助急診。腎結石引起的腰痛除了前述症狀，疼痛常由腰痛到下腹甚至到陰部。

患者陳先生的結石情形適合用微創超精細腎臟鏡取石手術處理，傷口不到0.5公分，術後疼痛與流血更少，病人恢復更快、安全性更高。兩位醫師提醒，要注意的是超過2.5公分以上結石，對於微創超精細腎臟鏡取石手術來說過大，會讓手術時間過長，因此仍建議進行傳統經皮腎造廔取石術。

至於哪些人較容易產生腎結石？奇美醫院說明，統計分析1.男性發病多於女性，多發生於青壯年；2.多汗者，人體汗液蒸發過多，讓尿液濃縮，易形成結石；3.以前得過腎結石的人，不注意保養，復發率較高；4.喝水少，習慣性憋尿的人；5.暴飲暴食、不吃早餐、愛吃宵夜等不良飲食習慣的人；6.高溫作業，活動量較小的人；7.尿路梗阻者，因尿液鬱積、尿路感染，易出現腎結石；8.缺鈣的人，這裡說的鈣指的是從食物中攝取的鈣，對許多腎結石病人而言，低鈣飲食和高結石率有關聯性；9.慢性代謝疾病，如高血壓、糖尿病、肥胖病人，罹患腎結石風險較健康人群高，一般來說，人1天喝水至少要1500CC，才能預防結石。