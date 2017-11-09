「英國奶奶」串起跨國情 微型創業落腳淡水

2017-11-09 20:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕推開淡水餐廳「英國奶奶」大門，就能感受到濃濃英倫風，但迎向前的招待員不是英國老婆婆，而是一群有熱忱的員工，餐廳負責人鄧子翼與妻子冉庭恩（Amy），愛情跨越台灣與英國的距離，兩人從公館街頭擺起小餐車到承租淡水店面，微型創業讓夫妻在台灣的生活更加穩定。

36歲鄧子翼與英國妻子Amy冉庭恩9年前在北京相遇，兩人一見如故，話匣子打開停不了。分開前，鄧子翼送冉庭恩自己的T恤，分隔兩地的兩人靠著電子信箱聯繫，半年後鄧子翼飛往倫敦找Amy，愛情開花結果，步上紅毯。

鄧子翼心中埋有創業魂，在做起生意前，從事業務工作，Amy則畢業自英國林肯餐飲學院，為愛遠嫁台灣，當起家教。原本倆人對創業都沒有方向，但某次與Amy在家下廚時，得知Amy熱愛烹飪，霎時點亮鄧子翼的創業方向。

Amy說，創業初期，倆人在公館路邊擺小餐車，販售奶昔及烤馬鈴薯，後來，鄧子翼認為有店面規模才是真正的創業，再看到淡水的美景與人潮後，決定在淡水創立「英國奶奶」餐廳，最早餐廳是在英專路上，後來評估店面、租金及人潮後，搬到現在的中正路。

而之所以取名「英國奶奶」，是因為創業初期是賣奶昔起家，Amy說，英國人不喝冷茶，夏天的消暑聖品就是奶昔，再加上夢到家鄉的爺爺建議他們販售奶昔，從營運初期的不甚理想，到現在一把罩，鄧翼子說，他深刻體認員工是創業最大的支柱，運用「法家」的員工規章制度，搭配「道家」胸懷來做領導管理，更要創立年中及年終分紅制度、透明化營收，讓員工認知自己的重要性。

好學的鄧子翼為了精進財務及管理專長，某次得知「新北市政府幸福微創貸款計畫」，誤打誤撞申請了市府的「幸福創業微利貸款」，申貸下來的金額，讓「英國奶奶」建置專業的油水分離槽，讓廚房免於淹水之苦，並重新打造具備英倫風格式內環境及外帶區，讓喜愛「英國奶奶」的朋友除了享用美食，更能有舒適的環境。

為鼓勵具有微型及新住民雙重創業身分的「英國奶奶」，新北市勞工局局長謝政達今天造訪店裡，謝政達表示，創業第一步就是要把錢放在刀口上，歡迎有任何創業問題的新北市民，可上新北市創業資訊服務網瀏覽相關訊息，或撥打幸福創業諮詢專線（02）8969-2107，將有專人提供免費服務。