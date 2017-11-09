學童全面防身警報器？台中市教育局不以為然

2017-11-09 19:57

〔記者歐素美／台中報導〕針對立委江啟臣等召開記者會，要求市府全面發放國小學童每人一支防身警報器，台中市教育局回應表示，學童配戴哨子、防身警報器、噴霧等防身工具，成效還有待評估，因遇到緊急事件，學童可能因慌亂而難以第一時間有效遏止歹徒不法行為，因此，根本強化自我防範及應變能力，搭配安全防護網，才能有效保護孩子。

教育局表示，學童安全是全國共同關注的議題，如何防範學童上下學途中可能遇到危機，增強應變處置，一直是市府重視的課題。

在學生本身強化自我防範教育方面，教育局要求各校每日放學時必須進行安全教育，校長、警政人員利用週會、朝會等時間對全校師生宣導，運用實例、播放影片及廣播等方式強化危機處理及輔導機制，藉以提升犯罪預防及被害預防觀念。

在外部合作方面，教育局已要求各校與轄區派出所簽訂「維護校園安全支援協定書」，通盤檢討校園周邊危險熱點，繪製校園安全地圖，並協請員警於平、假日校園周邊巡邏，學生上、放學及重要節慶時間的安維勤務，必要時得請求警方設置巡邏點、巡邏箱。

此外，學校並與周邊商店簽訂「安心走廊」合作契約，即時因應學童安全突發事件；並與里鄰長聯繫，結合社區居民成立「巡守隊」及「校園安心志工團」，增加人力協巡，就是希望建立一個安全防護網，讓孩子受到適當的保護，未來也將持續推動各項保護學童人身安全計畫，將安全教育向下扎根，讓孩子開開心心上學、平平安安回家。