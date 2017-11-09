宜蘭公告地價不分建地農地 估價師：變相鼓勵違規

宜蘭估價師陳碧源表示，建地和農地公告地價若要調整一樣的比例，那農地部分就要訂出不同的收益地價。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-11-09 18:55

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「宜蘭縣政府簡直是敦克爾克大撤退。」估價師陳碧源表示，建地和農地公告地價若要調整一樣的比例，那農地部分就要訂出不同的收益地價，務農、民宿、餐廳不同用途，要有合理的地價區段，才符合稅務公平。

陳碧源指出，上次調整公告地價時，宜蘭縣政府考量有些農地的用途跟甲建一樣，蓋餐廳、民宿等等，因此將農地和建地的公告地價分開調整，雖然農地公告地價調高，但是實際農用者免徵田賦，又不會課到地價稅，所以不會受到影響，可是沒有農地農用者因為改課地價稅，公告地價調高，地價稅跟著漲，因此大吃一驚。

陳碧源表示，理論上訂定公告地價時，要以用途來看，政府給農民或農地在稅捐和補助上很大的優惠，但是有人將農地作非農業使用時，這些地段有沒有「挖」出來？有沒有將這些地價區段賦予比較高的地價？還是只是跟一般農牧用地一樣？

「土地價格如果沒有差別化，調整幅度又一樣，等於變相鼓勵違規。」陳碧源說，土地用於居住、種田和民宿的收益都各不相同，民宿收益比較高，就應該要有比較高的收益地價，如果還是跟農田一樣，這樣是不公平的，無論建地和農地調整的幅度是否一樣，重點是如何賦予土地價格？不同用途的農地卻訂一樣的價格，就會凸顯不公平，甲建用戶更會覺得不公，一樣都是餐廳或旅館，「為什麼你免稅，我卻要繳地價稅」？

「適當合理的地價區段，才符合稅務公平性。」陳碧源指出，對於農地上不同用途的土地，要訂定不同的收益地價，分出不同的地價次區段，訂定的時候要能反映用途，這樣才會公平，否則宜蘭縣政府對於農地農用的態度，簡直就是敦克爾克大撤退。