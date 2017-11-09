花博全台大串演 祭128萬獎金邀全台學子秀才藝

市府文化局今天舉辦「花開fun青春─全台大串演」記者會，花博吉祥物「樂虎」邀請青年學子報名秀才藝。（記者陳建志攝）

2017-11-09 20:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中世界花卉博覽會明年底登場，台中市文化局邀請海內外高中以上學生報名秀才藝，透過初選、決選，在北、中、南、東各選出30個隊伍，並在明年3月31日同步在4區進行全台大串演，完成演出隊伍就可獲得1萬元演出費，這次演出費和獎金總共128萬5000元，入選者還有機會在花博參與演出！

市府副秘書長郭坤明、文化局長王志誠今天在青年高中召開記者會。郭坤明說，台中市明年舉辦世界花博，為催出校園熱力，特別舉辦「花開fun青春─全台大串演」，明年3月31日在台中、台北、高雄、花蓮同步競演，歡迎全台北、中、南、東的高中職以上學生參加徵選，讓大家看到精彩表演，更有機會在花博現場參與演出，報名到11月30日截止，歡迎大家大膽報名秀才藝。

王志誠說，競演分為音樂、舞蹈、戲劇、跨域等4類，北、中、南、東各選出30組，完成演出團隊可獲1萬元演出費，各區另選出1名花博精神獎，全區另再選出1名最佳人氣獎，演出費和獎金共128萬5000元。

而青年高中擁有各藝術領域的學生，今天特別選在青年高中舉行記者會，青年高中學生展現多元才藝，帶來音樂劇、傳統舞蹈、阿卡貝拉人聲合唱和熱門音樂，從2歲半就跟著哥哥、姊姊學扯鈴的舞蹈科2年級學生阮昀馨，更搭配舞蹈上演精彩的扯鈴，讓現場來賓、學生掌聲連連，宛如一場小型演唱會。

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