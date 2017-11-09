LINE台灣總經理人選公告了 延攬陳立人操盤

LINE台灣於今（9）日宣布，延攬行動與電信產業資深專業經理人陳立人擔任總經理。（取自LINE官網）

2017-11-09 18:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕LINE台灣於今（9）日宣布，延攬行動與電信產業資深專業經理人陳立人擔任總經理一職，將帶領台灣團隊持續實踐「智慧入口」的願景，強化適地發展。前任總經理陶韻智從2016年2月轉任LINE Pay台灣總經理，後來離職，LINE台灣總經理的位置就一直空著，如今總算找到接替人選。

LINE新聞稿指出，新任總經理陳立人先生於2000年後踏入數位內容與服務產業，先後在遠傳與三星擔任要職，並於遠傳服務時期，扮演遠傳多項電信加值應用服務的關鍵推手；在三星任職期間，負責中國市場，擔任手機應用與內容服務的總負責人，在北京駐點4年。

LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示：「LINE台灣業務快速成長，除在台擁有1800萬用戶，各項產品或服務亦不斷融入用戶的日常生活，逐步建構更豐富的「智慧入口」。陳立人不但了解台灣市場，也能完全掌握全球行動市場的發展趨勢脈動，同時具備理論背景及完整實務經歷，是業界少見的人才。」

陳立人表示：「我期待可以在LINE發揮所長，讓LINE的現階段與下一階段的發展可以和所有台灣人的日常生活緊密串連，我將會用最短的時間熟悉所有LINE的服務內容，儘快帶領我們的團隊朝下一階段的服務進程邁進。」