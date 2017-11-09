最後送審風電潛力場址，新北離岸風機補件再審

2017-11-09 20:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕位於新北市淡水區、三芝區外海的新北離岸風電計畫，今送環評初審小組審查，此案為能源局公告的潛力場址中，最後一個送審的開發案，在必須於今年年底前完成環評的壓力下，開發單位艾貴公司以拚一次過關為目標，並強調該案已避開所有環境敏感狀況。但在有影響航道及海纜的疑慮下，加上也有地方居民表達反對，全案最後被環評委員裁定補件再審。

開發單位表示，未來規劃風場範圍約為50平方公尺，水深約25至70公尺，總裝置容量不超過450ＭＷ、單機容量6至11MW，最多風機數量是62支，相關開發行動都避開漁港、濕地、保護礁區、漁業資源保育區、重要野鳥棲地、白海豚重要棲地等限制區域。

不過在地區居民認為，看到這案風機離岸最近僅1.8、2.3公里，這麼近，不足以稱為離岸風機，而且擔心這麼多的風機蓋起來，當地美麗的海岸恐怕也會遭破壞。

航港局也認為，風場就位於兩岸直航航道旁，是南北慣用航道轉向點，又鄰近6個漁港，交通往來頻繁，對於海上交通安全恐怕有影響。中華電信提到，海纜鋪設的空間可能被壓縮，進而影響成為亞太傳輸中心的可能。

最後環評委員裁定補件再審，包括海上交通安全的影響及因應對策、開發海域的生態調查、天然災害的因應對策、水下噪音評估、空氣品質影響程度，以及與當地居民溝通等方面，都需要加強。