台中水湳智慧城中央公園明年啟用 將植樹上萬棵

2017-11-09 18:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位於台中市水湳智慧城的中央公園將於明年啟用，建設局除了規劃5大滯洪池調節現地氣候，更近一步增植約8900餘株喬木，以台灣5大闊葉木等珍貴樹種等原生樹種為主，加上既有喬木約1600餘株納入公園設計保留種植，全區樹木加總可達約1萬棵樹木。

此外，由於水湳智慧城的中央公園將於明年啟用，因此園區智慧燈桿將於今年底完成測試，明年3月全區完工、8月開始試營運。

中央公園為占地67餘公頃的南北走向公園，地形為起伏特性，原為水湳機場用地的中央公園，在機場時期已種植芒果、正榕等1000多棵喬木。

建設局長黃玉霖表示，為了要讓中央公園成為全台首座都會區大型智慧低碳公園，建設局除了規劃五大滯洪池調節現地氣候，更近一步增植約8900餘株喬木，以台灣五大闊葉木，像是毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木，以及牛樟、台灣紅豆等珍貴樹種等原生樹種為主，比例約80.6%，其餘規劃其他喬木樹種，加上既有喬木約1600餘株納入公園設計保留種植，全區樹木加總可達約1萬棵樹木，打造中央公園成為低碳生態森林公園。

黃玉霖指出，目前位於中間區塊的第一標面積約15.29公頃，預計年底完工，區域內樹木約3120棵；第二標面積52.05公頃，將於年底完成基礎設施，區內已植樹700株，加總約6096株。

黃玉霖並指出，為打造中央公園成為台中市最大亮點公園，市府 與具有羅浮宮朗思分館設計經驗的法國知名景觀設計師Catherine Mosbach合作，結合Philippe Rahm Architectes及劉培森建築師事務所，共同規劃設計國際級創新理念指標性地景，期待明年完工後，帶給民眾嶄新且多樣性的體驗。