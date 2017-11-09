「蒙娜麗莎聖母觀音」畫像 朱錦城個展有「彩蛋」

2017-11-09 18:45

〔記者黃美珠／竹縣報導〕全國聞名的新竹縣版印年畫創作者朱錦城，因為連摘文建會「版印年畫」4個首獎，以致讓人說到版畫就想到他，但事實上，創作近半世紀的朱錦城，工筆、膠彩、線彩、重彩都拿手，即日起到26日，在新竹縣美術館以「新竹縣優秀藝術家薪傳展～綺色春秋」名義，展出61件他這40幾年來的各種不同風格創作。

其中，有1幅40年前朱錦城以工筆臨摹的觀音像，最為特別。畫作中的露乳女性乍看之下很像聖母，又像蒙娜麗莎。渾圓外露的乳房傳述觀世音菩薩慈悲為懷，戰亂時甚至不惜代母，乳養不幸喪母失恃的嬰孩長大。

朱錦城說，這幅畫作是他40年前在某處收藏家處所見，據說日治時代是一度被收藏在日本總督府內的，原因不明輾轉流落到民間。

那年他有緣得見，想要拍照回家臨摹，珍藏者擔心節外生枝，所以他當場用筆速速臨描下線條，再回家根據印象完成作品。

這幅畫作上的女性因為神似前述3個世人熟知的神聖女性，有人暱稱它是「蒙娜麗莎聖母觀音」畫像。

朱錦城說，近年他確實在版畫上獲得很大的肯定，以致於很多人以為他只有在版印年畫下功夫。所以這次展出的作品除了版印年畫，還有膠彩、工筆、扇面胚布、線彩畫，以及國內不多見的重彩畫。使用的畫材從壯紙、礬宣、蟬衣宣、高麗紙、平面繭紙等，搭配的媒材含括水粉、水彩、粉彩、油彩、膠彩、壓克力、印布染料等，非常多樣。

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