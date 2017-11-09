醫病》肚大不是變胖！ B肝男竟是肝硬化「滿肚腹水」

2017-11-09 18:10

〔記者王俊忠／台南報導〕短期內突然肚子變大要當心！50歲李男是個發展遲緩患者、不善表達，他胃口不好約兩週，肚子卻愈來愈大，身子虛、不願下床走動，父母察覺有異，帶他到衛福部台南醫院看醫生，醫師發現李男不是變胖了，而是慢性B型肝炎演變成肝硬化，肚中出現大量腹水。

衛福部台南醫院胃腸科主治醫師劉緯喬說，李先生的母親有C型肝炎，可能是生育垂直感染，李先生從小就有B型肝炎，但直到長大才知道。因為李男的肚子在短期內突然變大，整個人虛弱怪怪的，父母才帶他到醫院檢查，確定不是變胖，而是B肝演進到肝硬化。

劉緯喬說，B型肝炎與C型肝炎的病毒性肝炎與酒精性肝炎、因代謝性問題出現的脂肪肝，都是一種慢性肝炎，肝炎、肝硬化是肝癌三部曲的一部分。若未良好控制肝炎，導致演變成肝硬化，隨之而來的併發症，往往決定病人的生活品質與預後。

劉醫師說，常見併發症如影響意識的肝腦病變，整天昏昏沉沉、活力下降；腹水讓病人挺著一個大肚子，常伴有腹脹、胃口差、呼吸急促症狀，腳腫、肺積水也常出現；肝腎症候群更讓人頭痛，嚴重者還得洗腎，腎功能不佳讓臨床用藥選擇更加嚴峻。

另外，因為大量體液跑到身體血管外部堆積，肝硬化患者常血壓不高，心臟為維持住身體足夠循環，往往不眠不夜加班，出現肝心症候群，最後，壓垮駱駝的最後一根稻草常是感染與出血問題，病人可能因食道靜脈瘤或胃靜脈瘤出血緊急送醫，甚至需進加護病房照顧。

劉緯喬說，睽違10年的B肝治療新選擇Vemlidy新藥，已獲美國FDA核准，即將在台灣上市，期待有更佳療效與更少副作用。肝硬化病人很多發生在青壯年階段，是家庭經濟來源，不能工作、住院對家庭是很大打擊，有肝病患者一定要定期追蹤肝臟機能狀況，隨時注意身體變化，讓自己的肝變得更好，人生才能是彩色的！