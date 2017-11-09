老街為何老街？ 南市神農街找尋「第3條路」

2017-11-09 18:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕提到台南的老街，許多人心裡都會想起神農街，不過隨著大量商業活動和觀光客進駐，街景產生巨大改變。為此，五條港發展協會與綠林遠思多媒體工作室合作，向文化局申請「設區自造」計畫，利用製作明信片和盆栽，找回老街為何「老街」。

協會理事長盧紀邦表示，神農街的商業元素和遊客已取代人文生活和居民，因此設計「吉光片語」和「神農街美拾」2項活動，試圖找尋生活與商業非此即彼的第3條路；前者透過明信片保存街上老建築的面貌，除了當成寄送的紙卡以外，也能製作一張富有風味的立體卡片，後者則是撿拾街上的寶特瓶當模具，用水泥灌出獨一無二的盆栽。工作室成員林奕仁也說，這些盆栽帶有一種不完美的真實美感，畢竟連塞進車廂的扁瓶子都拿來使用。

不過，這2項活動含有更重要的任務，也就是吸引遊客或居民，並寫下對神農街的一段話，藉此促成外來與在地、遊客與居民的對話，不僅能作為改善的建言，也能提供先前未曾考慮到的盲點；林奕仁指出，有一位北部遊客就說來神農街曬太陽，而這也讓他以另一種角度觀看台南的吸引力。

「集拾語－對話神農老街上」將於11號下午2點在協會會館舉辦，團隊成員邀請大眾前來參與，分享屬於個人心中的神農老街。