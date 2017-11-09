中市吉祥物太多 林陵三要聚焦石虎家族

2017-11-09 17:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博吉祥物石虎家族打出名號，市議員鄭功進等人今天在議會表示，市府唯一曾出國宣傳的觀光吉祥物Airboy，能見度很低，應該適當行銷來成為城市資產；副市長林陵三則說，太多吉祥物變成散彈打鳥，現聚焦石虎家族為宜。

市議員楊典忠說，市府近7年來推出不少吉祥物玩偶，花幾十萬設計，更花百萬千萬製作，有的現在正在賣力宣傳，有的沒沒無聞，結果活動結束，沒幾個人認識那個吉祥物，真不知到底是行銷城市的資產，或已成垃圾。

鄭功進並特別邀請吉祥物airboy至議場，強調這是唯一出國宣傳的觀光吉祥物，已參加過多場旅遊展，但在台中的能見度卻少得可憐，應可再加強行銷提高競爭力，成為城市資產；張芬郁議員則說，期許能給退休吉祥物有個家，讓大家記得他們曾為台中所付出的努力。

林陵三回應說，吉祥物是很嚴肅的問題，每個單位都做吉祥物會造成散彈打鳥，focus焦距就不對了，市府全力行銷2018台中花博，就要聚焦在石虎家族，集中資源，可讓宣傳效益最大化。

觀光旅遊局長陳盛山表示，這隻Airboy是在為「中進中出」拓展國際觀光而設計，不會消失，明年名古屋「台中週」推廣活動，已經預約讓石虎家族行銷花博，也評估讓AirBoy一起露臉行銷台中國際航線，一主一輔，同步行銷台中。