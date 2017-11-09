全台首架波音777F全貨機長榮引進 滿載航程5千浬

全台首架波音777F全貨機，今天由長榮航空引進，這架編號B-16781於今天下午3點58分降落桃園機場，並在貨機坪以灑水儀式慶祝接風。（記者姚介修攝）

2017-11-09 17:46

〔記者姚介修/桃園機場報導〕全台首架波音777F全貨機，今天由長榮航空引進，這架編號B-16781於今天下午3點58分降落桃園機場，並在貨機坪以灑水儀式慶祝接風，波音777全貨機是在2015年7月向波音訂購五架，波音會在2019年9月前交付完畢，新機在台完成整備後就加入機隊營運。

這架波音777F全貨機是於西雅圖當地時間8日上午8時（台北時間8日24時）在波音公司西雅圖交機中心交機，隨後於當日上午11時自波音艾弗雷特工廠旁的佩恩機場（Paine Field Airport）起飛，台北時間9日下午抵達桃園機場，桃園機場公司特別安排二輛消防車噴水致意，歡迎台灣首架777F貨機。

777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音公司為取代已停產的747-400貨機及MD11貨機所開發的高性能全貨機機種，設計上以航程較遠的777-200LR為基礎，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5000浬，由台灣滿載出發，中停安克拉治，即可接飛北美任一航點。

777F貨機具有優異的節能環保性能，與747-400貨機相較，可有效減少排碳量，這款貨機配備奇異公司的GE90-115B型引擎，與長榮航空現有的34架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率，長榮這架新機整備之後，預計於十一月下旬投入貨機機隊的營運，長榮航空目前的全球貨運網路涵蓋62個服務據點，包括5個純貨運航點，每週提供35個貨機班次。

在貨物裝載作業上，777貨機與747-400貨機使用相同規格的貨盤與貨櫃，具有資源共享的效益。另外，在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777貨機，因此能夠提升人力調度的彈性。

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