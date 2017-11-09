APEC新創旅宿業成長 Airbnb去年貢獻280億美元

2017-11-09 17:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕線上訂房平台Airbnb今天在的亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）CEO高峰會上表示，去年Airbnb在APEC成員國的116個城市中，貢獻高達280億美元的經濟效益，同時也創造並維持37萬個工作機會；同時宣布2020年前將陸續投資200萬美元，推廣與支持亞太區的旅遊創新專案計畫。

Airbnb共同創辦人、策略長暨中國愛彼迎主席Nathan Blecharczyk今天在越南峴港舉行的APEC CEO高峰會中發這項投資計畫，他表示，Airbnb致力於透過推廣旅遊業健康化，多年來在亞太區透過具體行動協助推動在地的各種計畫。未來也會協助APEC在亞太區各經濟體達成推動永續與多元觀光發展的目標。

資料顯示，2016年Airbnb社群在APEC成員國的116個城市中，貢獻了高達280億美元的經濟效益，同時也創造並維持了37萬個工作機會。過去12個月裡，Airbnb為APEC成員國帶來高達5500萬名旅客，Airbnb房東亦創造了高達80億美元的收入。

根據Airbnb內部的會員資料與市調機構Euromonitor統計，2016年Airbnb為至少5個以上的APEC成員國帶來5%以上的國際旅客，美國（5%）、加拿大（6%）、台灣（8%）、澳大利亞（11%）、紐西蘭（14%），以及日本（15%）。

也有不少APEC成員國的Airbnb入境旅客人次年成長率超過100%，包括韓國（104%）、2018年APEC領袖高峰會主辦國巴布亞紐幾內亞（110%）、菲律賓（133%）、2017年APEC領袖高峰會主辦國越南（154%）、汶萊（170%）、墨西哥（175%）、馬來西亞（179%）、2019年APEC領袖高峰會主辦國智利（195%），以及中國（268%）。