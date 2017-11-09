雲林僅7所國中小裝冷氣 其餘須評估特殊需求

2017-11-09 17:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣184所公立國中小，目前僅有7所學校教室裝冷氣；教育處處長梁恩嘉表示，全縣教室全面裝冷氣需經費2億元，財政上有困難，會評估各校特殊需求，以孩子健康、學習作優先考慮。

雲林縣副議長蘇俊豪今天在議會為學童教室安裝冷氣機發聲，指出私立學校教室多已安裝冷氣機，但縣內只有7所國中小學有裝設，在地球暖化下，教室環境越來越熱，建議教育處編列經費，全縣國中小教室逐年安裝冷氣，電費則在使用者付費下，由家長共同分擔。

教育處長梁恩嘉說，全縣公立國中小如要全面安裝冷氣機，粗估經費需2億元，雲林財政拮据，有一定困難，但縣長李進勇指示針對圖書館、電腦教室、視聽教室及活動中心優先裝設冷氣機，並向教育部爭取到1200萬元用來改善100多所學校圖書館冷氣機設備，預計明年2月就可發包。

梁恩嘉表示，針對部分學校家長會或校友捐贈冷氣機給學校，教育局表示尊重，縣內國中小全面裝冷氣，經費是一大問題，部分學校線路老舊，裝冷氣時工程費動輒上百萬元，比冷氣還貴，另也擔心密閉空間下，如果學生感冒，恐加速傳染，加上雲林各校教室通風相對較好，所以鼓勵多用電風扇。

梁恩嘉強調，針對有風飛砂或空氣污染問題的學校，基於孩子健康、學習考量，在財政許可下，會優先處理。