跟著女神泡湯趣 看影片留言抽平板

西拉雅管理處邀藝人「妖嬌」擔任湯泉小女神，拍攝南區溫泉形象MV，帶領民眾走訪關子嶺等名湯景點，看影片留言還可抽平板。（西拉雅國家風景區管理處提供）

2017-11-09 17:17

〔記者王涵平／台南報導〕天氣轉涼，進入泡湯旺季，西拉雅國家風景區管理處邀藝人「妖嬌」擔任湯泉小女神，拍攝南區溫泉形象MV，帶領民眾走訪關子嶺等名湯景點，看影片留言還可抽平板！

西拉雅國家風景區管理處長張隆城說，喜歡泡湯的年齡層逐漸下降，泡湯養生觀念日益普及，管理處今年邀妖嬌擔任溫泉形象MV女主角，邀請知名攝錄團隊拍攝剪輯，影片三部曲的畫面層次分明，以更年輕化的角度帶領旅客深入走訪名湯特色景點，從「心」出發，品嚐最在地的風味美食，告訴大家怎麼玩最好玩、也最道地。

管理處也推出「跟著女神享好湯，看影片留言抽平板」活動，民眾觀看影片，留言寫下出現在影片中最想去的景點，就有機會抽中平板電腦帶回家。

管理處說，在西拉雅國家風景區，不論是曾文水庫的遊船，到175咖啡公路品嘗東山咖啡，傍晚到碧雲寺賞夕陽，再到關子嶺嶺頂公園品嚐桶仔雞，泡湯去除旅途疲勞，不僅是秋冬，而是一年四季皆宜的新鮮玩法。

「看影片，留言抽平板」活動即日起至11月22日，11月24日公布3名幸運得主，活動詳情可上活動網站查詢。