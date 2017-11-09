鋼鐵人的「頭殼」是瓦斯桶！ 「搞怪村長」再秀創意

彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝最新力作「鋼鐵人」，幾乎都是廢棄物再利用。（記者劉曉欣攝）

2017-11-09 17:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鋼鐵人」來了！原來這是彰化縣福興鄉福寶村黃耀輝的搞怪力作，用廢棄物變身為「鋼鐵人」，「頭殼」竟是空的「瓦斯桶」，令人讚嘆「搞怪村長」真是名不虛傳！

「全部都是自己來！」黃耀輝說，他為了幫牛稠古厝地方產業館入口打造亮點，設計了鋼鐵人，除了少數材料是買的以外，全部都是廢物再利用，用空的鐵桶當上半身，漁塭廢棄塑膠水管充當手跟腳，正當在尋找「頭殼」時，被他看到自家倉庫角落，早長了灰塵的空瓦斯桶，當他把空瓦斯桶放在鐵桶上時，頓時眼睛都亮了起來，而在頭殼上的圓帽，則是廢棄不用的強化玻璃洗手台。

「這次真是拚老命！」黃耀輝說，為了這次的城市暨觀光發展處的社區規劃點，使出渾身解數，因為要把創意「變」出來，這一點都不簡單，他採用「灌漿組裝」，才把鋼鐵人固定好，又因為地處海邊，為了通過東北季風的考驗，鋼筋還打到地下1公尺深。

「村長根本就是神！」不少民眾來參觀，對於村長自己創意發想、自己動手作「鋼鐵人」，全都拍手叫好，尤其是「頭殼」竟是空的「瓦斯桶」，完全無違和感，還非常的「潮」！

鋼鐵人的頭殼，是空的瓦斯桶！（黃耀輝提供）