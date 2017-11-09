中市北新、中山國中 與星國師生以書會友

來自新加坡的南華中學到中山國中體驗棒球樂趣。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-09 17:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市包括北新、中山國中以書會友也飄「新南向」！兩校與來自新加坡的南華中學師生以閱讀交流，兩地學生從閱讀及延伸的動態活動互動，讓學生豐富課堂以外的學習。

新加坡南華中學30餘名師生到訪台中，接連到台中市北新、中山國中進行推動閱讀的深度交流，其中北新國中將閱讀融入教學與社區，榮獲台中市推動閱讀特優第1名與全國閱讀磐石獎的肯定。

北新國中校長徐吉春指出，配合遠自新加坡來的學生，特地把學校平時各領域融入閱讀的特色課程設計成活動闖關，包括設計噴水車、爆破機器人，還有在地的文化特色文昌廟拜拜文化等，讓北新國中學生擔任關主，跟到訪學生互動；另請閱讀推動教師李晏青設計共讀課，讓兩校學生從書香中交流。

至於中山國中也創意推動閱讀，包括成立中山閱來閱有趣粉絲團、每週晨間推身教式閱讀及聊書計畫等，讓中山師生沉浸於書香及漫讀於文學趣味中，今日接待遠道而來的訪客，學校安排國文老師進行閱讀教學，從音樂閱讀、繪本介紹提問、分組討論、小組報告，引導台灣與新加坡學生面對面進行文學及異國的家庭文化省思分享。

校長林慧娟指出，因學校的亮點特色包括曾獲世界冠軍的棒球隊，也安排選手帶新加坡學生體驗揮棒打擊的痛快滋味，讓學生多元交流。

參與接待的學生說，對於能跟不同國家的學生接觸十分興奮，因為是閱讀會友，交流前還特地找了幾本書讀過，希望能介紹給南華中學的學生，感覺自己也有很多收穫。

徐吉春與林慧娟均指出，透過跨國的閱讀文化交流，有助讓參與以閱讀會友的學生體會到不同的閱讀樂趣，甚至達到國際交流意義；中山國中更計畫明年1月師生回訪南華中學，讓學生有更多元的交流經驗。