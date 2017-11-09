長榮首架波音777貨機 下午抵台

長榮航空接機團隊與波音主管於首架777貨機前合影。（長榮提供）

2017-11-09 16:56

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空引進國內首架波音777貨機，國籍編號B-16781，於當地8日在波音西雅圖交機中心交機，台北時間今天下午抵達桃園機場，桃園機場公司安排2輛消防車噴水歡迎。

長榮指出，777貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音為取代已停產的747-400貨機、MD11貨機，開發的高性能全貨機。設計以航程較遠的777-200LR為基礎，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5000海里，由台灣滿載出發，中停安克拉治，即可接飛北美任一航點。

新貨機預計於11月下旬投入亞洲、北美航線，航點包括上海浦東、深圳、重慶、香港、大阪、新加坡、曼谷、檳城、河內、洛杉磯、舊金山、芝加哥、達拉斯與亞特蘭大。長榮目前全球貨運網路涵蓋62個服務據點，包括5個純貨運航點，每週提供35個貨機班次。

長榮表示，777貨機具有優異節能環保性能，與747-400貨機相較，可有效減少排碳量。另外，這款貨機配備奇異公司的GE90-115B型引擎，與長榮航空現有的34架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率。

在貨物裝載作業上，777貨機與747-400貨機使用相同規格的貨盤與貨櫃，具有資源共享效益。在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777貨機，因此能提升人力調度的彈性。

長榮指出，2015年7月向波音訂購5架777貨機，其餘4架預計至2019年9月交付完畢。隨著新機投入營運，公司同步規劃於2019年底前陸續汰除5架747-400貨機。這架777貨機交機之後，長榮航空機隊總數計79架。