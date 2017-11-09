中市首處社宅年底完工 市府偕IKEA展示生活空間

台中市第一個社會住宅豐原安康段年底完工，市府與IKEA合作，舉辦創意生活展。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-09 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第一個社會住宅豐原安康段將於今年底完工，都發局於11月20日至12月29日開放民眾報名申請，為了提供民眾住宅空間設計的概念，市府都發局與IKEA合作，將於11月18日至12月17日在市民廣場進行多組家具展示，給民眾一個住宅空間參考。

因應即將完工的豐原安康段的社會住宅，讓市民提前感受社會住宅的「共好」魅力，市府與IKEA宜家家居攜手合作，11月18日至12月17日在市民廣場舉辦「給家更多可能」創意生活展，邀請5位台中建築師運用設計創意，在戶外打造10間3至5坪共好生活空間，包括居家迷你咖啡店、全民會客室等，假日還有拍照打卡抽獎、免費點心招待及創意手作體驗等精彩活動，邀請市民前往體驗。

創意生活展展前記者會今日在市政大樓舉行，市長林佳龍在市府都市發展局長王俊傑、住宅發展工程處長許由興的陪同下出席，IKEA宜家家居台灣總經理艾卓思（Adrian Worth）、IKEA台中店店長柯馬丁（Martin Clarke）、IKEA市場行銷部行銷總監程耀毅等人都出席見證，共同迎接展覽即將開跑。

林佳龍表示，台中市推動8年1萬戶社會住宅，其中豐原安康段預計今年底落成，第一期完工後將有200戶，從11月20日起開放民眾申請，是中央新政府上任後，全台第一處動工，也是第一個完工的社宅。

此次市府與IKEA攜手合作，從18日開始舉辦「給家更多可能」創意生活展，邀請了5位建築師，將台中社宅「共好」理念，轉化成小坪數、小空間的展覽，希望讓更多年輕朋友親近並瞭解可負擔的生活。

林佳龍也指出，台中市社宅推動「三好一公道」的理念，就是地段好、建物好、生活機能好，以及只租不賣的公道價格理念，並以「共好計畫」落實入住民眾照護、連繫在地鄰里關係，豐原安康段社宅與中國醫藥大學附設醫院、伊甸基金會等醫療照護及社福團體合作，將提供更完善的全方位服務。

IKEA宜家家居台灣總經理艾卓思表示，台中市社宅理念與IKEA為多數人創造更美好生活的願景一致，很高興有此機會合作舉辦創意生活展，希望以此作為一個好的開始，共同為提升台中市民更優質生活而努力。

都發局長王俊傑表示，豐原安康住宅共200戶，分1房8坪、2房16坪及3房24坪，只租不賣，1房120戶、2房有60戶，3戶有20戶。

房租為市價的7折，1房的房租約在5300元，2房8千元左右、3房12300元，最多可承租6年，第6年後若要住，就必須重新申請。