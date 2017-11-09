攬客白牌車趴趴走 中市即日起強力取締

2017-11-09 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員何文海今天質詢說，白牌車攬客情形嚴重，市府應加強取締管理；交通局長王義川表示，全市約有20個非法LINE叫車群組，即日起配合市民在違規熱點強力取締，第1次違規罰10萬元，第2次直接吊牌扣照，檢舉人最高可得10萬元獎金。

交通局為維護合法計程車業者經營權益，已邀集邀集各計程車公（工）會、警察局及台中區監理所召開計程車業務座談會，宣示共同打擊非法業者；計程車業者表示，原Uber司機轉入地下化，透過LINE等通訊軟體繼續違法營業。

王義川表示，目前約有20個非法LINE叫車群組，人數近8千人，已掌握士官長乘車、TUC中部預約派車、紳士哺哺、Unlty-Car中部預約派車服務、VIP尊榮共乘專區、台中移動、TCT00乘客群、94258、TCT（Taichung Talent）、呼叫UBER司機等非法LINE叫車群組，

王義川說，自即日起將聯合警察局、監理所針對各白牌車違規營業熱點強力執法，目前已邀請市民加入相關LINE群組蒐證，第1次查獲違規依公路法第77條罰款10萬元，第2次直接吊扣牌照、駕照，強力打擊非法司機。

交通局說明，未經核准經營計程車業之業者處10萬元以上、2千5百萬元以下罰鍰並勒令其歇業，得吊扣牌照及駕照4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領；檢舉案件經裁處確定並完成罰鍰收繳者，最高可獲10萬元獎金。

呂姓民眾則說，乘客連Uber轉入地下化也要搭，主因就在於便利與便宜，還帶給民眾更多搭車的選擇，計程車產業應該要檢討高昂的收費、落後的制度和服務，市府不斷打擊LINE叫車群組，顯然沒能跟上時代步伐；他強調，要選擇計程車或白牌，乘客會有聰明的選擇。