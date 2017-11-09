竹東中興河道開蓋美化年底完工 獲前瞻3.75億再造水岸空間

新竹縣竹東鎮的中興河道開蓋美化工程即將在年底前完工，已經完成開蓋的河道看起來明亮清淨多了。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-09 16:55

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮民代表會今天會勘鎮公所執行的中興河道開蓋美化工程，鎮長徐兆璋說，這項工程預計在年底完工，後續還爭取到中央前瞻基礎建設補助3億7500萬元辦理水岸空間再造，當地將從過去為人詬病的髒臭水道化身成為漂亮的風情水岸。

率隊走出議事堂會勘的鎮代會主席陳昌平也說，貫穿竹東鎮市區的中興河道不但有節洪排水等功能，沿岸的「洗衫坑」更是早期家戶婦女洗衣交流、凝聚情感的重要據點，代表們都希望未來縣政府辦理水岸空間再造時，能夠融合原有的「洗衫坑」文化和保留鄉親記憶中的原貌，讓它不只是漂亮景點，更永遠是承載鄉親情感的生活場域。

鎮公所簡報中指出，目前在學前橋到中正路間辦理的開蓋和綠美化工程，重要的環節在於恢復河道的自然景觀生態，總經費約2400萬元，今年底完工後，可望增加水岸步道空間1382平方公尺、回復生態綠化空間1024平方公尺。

徐兆璋也說，縣政府提案的城鎮之心「竹東之心中興河道水岸生活空間再造工程計畫」，已獲行政院前瞻基礎建設計畫核定補助3億7500萬元經費，縣府相關單位已經協調鎮公所組成專案小組來推動，初步將興農街至大同路規劃為「水生態」段、大同路至學前路為「水文化」段、學前路至工業二路為「水休憩」段，各自結合當地景觀來建構融合客家文化和水空間的設施。

陳昌平說，鎮代會將協助鎮公所分段蒐集鄉親意見，讓中興河道的水岸空間再造不但能提升大家的生活環境品質，新的建設面貌也能符合鄉親的期待。